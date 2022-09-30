  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Adıyaman’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta-Adıyaman karayolunun 3. Kilometresinde meydana geldi. Ahmet Ö. yönetimindeki 27 AJH ... plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Nedim Y. yönetimindeki 34 BE ... plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekipleri geldi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Ö.’ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Etiketler KAZA ADIYAMAN
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kriz büyüyor! Avrupa Türkakımın lisansını iptal etti
Cansel Çördük değişimi ile gündemde: Mini etekli salıncak pozu ile olay oldu
Doğalgaz tarifesine sessiz sedasız gizli zam geldi
Türkiye bunu da gördü! Bu sefer ambulansta yakalandılar
Sözde şifacı cinsel istismardan tutuklandı! Taciz anları kamerada
İstanbul'a yeni metro hattı müjdesi! Pazar günü açılıyor
Memleketinde fabrika kurmuştu: Acun Ilıcalı'nın ürünleri İtalya'da ilgi gördü
Karadeniz değil Marmara'da: Bu köyde yılda 60 ton fındık üretiliyor
Asgari ücret ''10 bin TL olacak diye'' sevinenlere kötü haber!
Sosyal konut taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?