Adıyaman’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta-Adıyaman karayolunun 3. Kilometresinde meydana geldi. Ahmet Ö. yönetimindeki 27 AJH ... plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Nedim Y. yönetimindeki 34 BE ... plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler 5 kişi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekipleri geldi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Ö.’ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.