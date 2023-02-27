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Adıyaman'da korkutan deprem!

Adıyaman'da korkutan deprem!
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AFAD, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 19.16'da Deprem meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki deprem, 7,34 derinlikte gerçekleşti.

Etiketler deprem adıyaman adıyamanda deprem depremler
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