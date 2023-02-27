Adıyaman'da korkutan deprem!
AFAD, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 19.16'da Deprem meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki deprem, 7,34 derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 27, 2023
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Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Gölbaşı (Adıyaman)
Tarih:2023-02-27
Saat:19:16:45 TSİ
Enlem:37.934 N
Boylam:37.576 E
Derinlik:7.34 km
Detay:https://t.co/aBsBWkGtxU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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