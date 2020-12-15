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  4. 15 Aralık 2020 21:13

Adıyaman'da otomobil devrildi: 1 yaralı

Adıyaman'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden kontrolde çıkarak devrilen aracın sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'da otomobil devrildi: 1 yaralı
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Kaza, akşam Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine doğru ilerleyen Recep Akbaba yönetimindeki 02 LH 472 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Akbaba, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Akbaba'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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