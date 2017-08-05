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  4. 05 Ağustos 2017 15:14

Adliye önünde kırmızı alarm !

Suudi Arabistan'da tecavüzcüsüyle evlendirildiği için Türkiye'ye gönderilmediği iddia eidlen Fahriye Kara'nın oğlu Mahmut Kara, annesinin Türkiye'ye getirilmesi için aracını ateşe verdi.

Adliye önünde kırmızı alarm !
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Hac vazifesini yerine getirmek için 27 yıl önce gittiği Suudi Arabistan'da yaşanan izdihamda öldüğü sanılan ve daha sonra tecavüzcüsüyle evlendirildiği için ülkesine dönemediği iddia edilen Fahriye Kara'nın oğlu Mahmut Kara, annesinin Türkiye'ye getirilmesi için aracını ateşe verdi.

Hac vazifesini yerine getirmek için 27 yıl önce gittiği Suudi arabistan'da hac sırasında çıkan izdihamda öldüğü sanılan ve daha sonra tecavüzcüsüyle evlendirildiği için ülkesine dönemediği iddia edilen Fahriye Kara'nın oğlu, annesinin Türkiye'ye getirilmesi için Adana Adliyesi önünde aracını ateşe verdi. Araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, eline bıçak bulunan şahıs polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

1990 yılında eşi Abdurrahman Kara ile birlikte gittiği Suudi Arabistan'da ortadan kaybolan ve çıkan izdihamda hayatını kaybettiği sanılan Fahriye Kaya'nın ismi yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Kara'nın bulunması için ailesi bir televizyon programına çıkarak yardım istedi.

Kara'nın o yıllarda Suudi Arabistan'da bir kişinin tecavüzüne uğradığı ve evlenmek zorunda kaldığı iddia edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Suudi Arabistan ziyaretinde konuyu gündeme getirerek, Kara'nın Türkiye'ye getirilmesini istedi. Tüm bu çalışmalara rağmen annesinin hala Türkiye'ye getirilmediğini öne süren Fahriye Kara'nın oğlu Mahmut Kara, pikabını Adana Adliyesi önünde ateşe verdi.

Annesinin fotoğrafını boynuna asan Kara, önce kendisini bıçakla kesmekle tehdit etti. Çevrede güvenlik önlemi alan polisi yanına yaklaştırmayan Kara'nın bir dönercinin tezgahında bulunan döner bıçağını alarak kendisini tehdit etmesi herkesi korkuttu. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mahmut Kara, annesinin de namussuzluk yaptığını iddia etti. Polis tarafından ikna edilerek elindeki bıçaklar alınan Mahmut Kara gözaltına alındı.

 

 

adana adliyesi , fahriye kara
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