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  4. Ağrı'da aile faciası: Emekli korucu dehşet saçtı!

Ağrı'da aile faciası: Emekli korucu dehşet saçtı!

Ağrı'da aile faciası: Emekli korucu dehşet saçtı!
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde emekli korucu C.T., tartıştığı kızını uzun namlulu silahla öldürüp, oğlunu ise ağır yaraladı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Patnos ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Aktepe köyünde meydana geldi. Emekli korucu C.T. ile kızı D. ve oğlu E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında C.T., evdeki uzun namlulu silahı alarak çocuklarına ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde D.T.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan E.T. ise Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma, olayın ardından C.T.’yi gözaltına aldı. 

DHA

Etiketler ağrı patnos aile içi kavga
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