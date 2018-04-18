Ahlaksız tekliften aranıyordu, bakın nerede yakalandı !

Taksim'de genç erkeklerle konuşurken görüntülenip para karşılığı ilişki teklif ettiği öne sürülen şüpheli, 6 ay sonra yeniden meydanda görülünce polis tarafından gözaltına alındı. Hakkında hiçbir suçlama ve şikayet bulunmayan 70 yaşındaki M.A.K., ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Genç erkeklere para karşılığı ilişki teklif etmekle suçlanan kişi, 6 ay sonra dün yeniden Taksim Meydanı'nda görülünce polise ihbar edildi ve gözaltına alındı. Ancak hakkında yöneltilecek bir suçlama bulunamadığı için ifadesi alınıp serbest bırakıldı.

Taksim Meydanı’nda 23 Ekim 2017 tarihinde takım elbiseli 70 yaşlarındaki bir erkek, 18-20 yaşlarında genç erkeklerin yanına gidip önce bir süre cep telefonuyla konuştuktan sonra onlarla sohbet etmeye çalışırken görüntülenmişti. Konuştuğu genç erkekler ise para karşılığında ilişki teklif ettiğini, kabul etmediklerinde de yanlarından ayrılıp gittiğini anlatmıştı. Bu iddiların ardından İHA kamerasının kaydettiği görüntüleri izleyen polis, eşgalini belirlediği bu kişiyi "sapık" olduğu şüphesiyle aramaya başladı.

Bu kişi, önceki gün yeniden Taksim Meydanı'nda görülünce, "çevredekilerce" polise ihbar edildi. Bu ihbara dayanan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. 70 yaşındaki M.A.K. olduğu belirlenen şüpheli, Taksim Polis Merkezi’ne götürüldü. Ancak hakkında hiçbir şikayet bulunmayan M.A.K., ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

