Ailelerin evlenmelerine karşı çıktığı kuzenler yaşamlarına son verdi

Şanlıurfa'da iddialara göre evliliklerine aileleri tarafından karşı çıkılan 21 ve 22 yaşındaki iki genç intihar etti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, ailelerinin evlenmelerine izin vermediği öne sürülen H.A. (21) ile kuzeni E.A. (22), evde ölü bulundu.

Kuzenlerin intihar kararı aldığı, E.A.'ın H.A.'ı tabancayla vurup ardından da kendi başına ateş ettiği tespit edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Viranşehir’e bağlı Yukarı Dilimli Mahallesinde meydana geldi. Evden silah seslerini duyanlar, içeriye girdiklerinde kuzenler Helin ve E.A.'ı kanlar içerisinde buldu. İhbarla adrese gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kuzenler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. H.A. ve E.A.’ın evlenmek istediği ancak ailelerinin izin vermediği, bu nedenle intihar kararı aldıkları öne sürüldü. E.A.'ın H.A.'ı tabancayla vurup ardından da kendi başına ateş ettiği tespit edildi.

Kuzenlerin cenazeleri otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edilirken, jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)

DHA