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AK Partili ismin eşi ve 2 çalışanı çocuk dövdü

AK Partili ismin eşi ve 2 çalışanı çocuk dövdü

AK Parti MKYK yedek üyesinin eşi, şoförü ve bir çalışanı; kızıyla kavga eden çocukların oturduğu kafeye giderek 18 yaşından küçük kız ve erkek çocuklarına tokat ve yumruklarla vurdu. AK Partili bir milletvekilinin yeğenin de olduğu iddia edildi.

Hallk TV’den İsmail Saymaz’ın aktardığına göre AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) yedek üyesi E.Ö.'nün 15 yaşındaki kızı M., dün bir alışveriş merkezinde arkadaşlarıyla kavga etti.

M., annesini arayarak, “Ş.T. ve iki arkadaşı benim üzerime sıcak kahve döküp saçımı çekti. Küfredip vurdular” dedi. Eski anaokulu öğretmeni anne, eşinin şoförü ve şoförün arkadaşını alarak, alışveriş merkezine gitti.

Kamera görüntülerine göre çocukların masasına giden anne, Ş.T.’nin saçını tutuyor. Bir süre konuştuğu Ş.T.’ye eliyle vuruyor. Öfkeli annenin şoförü, Ş.T.’ye ve yanındaki kız arkadaşına tokat atıyor.

Masadaki erkek çocuklardan F.T., “Ne oluyor?” diye tepki gösterince şoför, çocuğu yumrukluyor. AK Parti MKYK yedek üyesinin eşi anne de “Hanımefendi, ne yapıyorsunuz?” diyen G.B.’yi tokatlıyor. AK Partili milletvekilinin yeğeni S.A. da dövülüyor.

Çocuklar ve aileleri bugün Emniyet’te şikayetçi oldu. 

 

(Kaynak)

Etiketler ak parti mkyk milletvekili çocuk darp şiddet
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