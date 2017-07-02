Yok böyle bir düğün ! Aşiret düğünü için...
Yok böyle bir düğün ! Aşiret düğünü için...
Kendini açık artırmaya çıkarınca ülke karıştı !
Kendini açık artırmaya çıkarınca ülke karıştı !
AK Partili yöneticiye saldırıyla ilgili flaş gelişme !
AK Partili yöneticiye saldırıyla ilgili flaş gelişme !
Böylesi görülmedi ! 106 yılın sıcaklık rekoru...
Böylesi görülmedi ! 106 yılın sıcaklık rekoru...
Valilik'ten ''Onur Yürüyüşü'ne ikinci yasak
Valilik'ten ''Onur Yürüyüşü'ne ikinci yasak
Bombalı araçla intihar saldırısı ! Ölü ve yaralılar var
Bombalı araçla intihar saldırısı ! Ölü ve yaralılar var
Şırnak ve Mardin'de 1'i sağ 12 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak ve Mardin'de 1'i sağ 12 terörist etkisiz hale getirildi
FETÖ operasyonları devam ediyor: 15 gözaltı
FETÖ operasyonları devam ediyor: 15 gözaltı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 02 Temmuz 2017 12:46

AK Partili yöneticiye saldırıyla ilgili flaş gelişme !

Van'ın Özalp ilçesinde AK Parti yöneticisi Aydın Ahi’nin PKK'lı teröristler tarafından öldürülmesine ilişkin 16 kişi gözaltına alındı.

AK Partili yöneticiye saldırıyla ilgili flaş gelişme !
A+ A-

Van'ın Özalp İlçesi’nde PKK’lı teröristler tarafından evinden kaçırılıp öldürülen Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi’nin katillerinin yakalanması için başlatılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Özalp İlçesi’ne bağlı Boğazkesen Mahallesi’ndeki evini dün gece saat 22.30’da baskın yapan PKK’lı teröristler, aynı zamanda eski mahalle muhtarı olan Ak Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi’yi silah zoruyla bir araca bindirerek kaçırdı.

Teröristler 14 çocuk babası Aydın Ahi’yi, ilçenin Şemsettin Mahallesi’nde araçtan indirip otomatik silahlarla ateş etti. PKK’lılar kaçarken, silah sesleri üzerine olay yerine giden mahalle sakinleri Aydın Ahi’yi kanlar içinde buldu.

Ağır yaralı olarak Özalp Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aydın Ahi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ahinin cenazesi otopsi için Van'a gönderildi. Aydın Ahi için bugün Van'da düzenlenecek cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılacak.

Güvenlik güçleri, Aydın Ahi’nin katillerinin yakalanması için başlattığı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin emniyette sorgusu devam ediyor.

DHA

ak parti , yönetici , pkk