Akılalmaz hırsızlık: Bizi patron gönderdi diyerek...

Bakırköy'de inşaat alanına minibüsle işçi kılığında gelen baretli ve yelekli şahıslar, akılalmaz bir hırsızlığa imza attı.

Akıllara durgunluk veren olay, Zuhuratbaba Mahallesi'nde cumartesi günü sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, çalışmaların sürdüğü inşaat alanına hırsızlık yapmak için işçi kılığında gelen baretli ve yelekli 4 kişi, plakası alınamayan panelvan minibüs ile malzemelerin olduğu alana yanaştı. Şüpheliler, inşaatın bekçisine "Bizi patron gönderdi" diyerek malzeme alacaklarını söyledi. Bekçi de durumu yetkiliye haber vermek için gittiği esnada şüpheliler inşaat malzemelerini minibüse doldurdu.

Bekçinin haber verdiği yetkili personel, gelenlerin hırsız olduğunu fark ederek yanlarına giderken, minibüs hızla inşaattan kaçtı. İnşaattaki işçiler minibüsü koşarak durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. İşçiler durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, işçilerden şüpheliler hakkında bilgi alarak kaçtıkları istikamette geniş çaplı çalışma başlattı. Ayrıca, polis ekipleri inşaat alanının güvenlik kamera görüntülerini de inceleme altına aldı.

'BİZİ PATRON GÖNDERDİ' DEDİLER

İnşaatın bekçisi Eşref Tektaş, "Sabah 06.40 sıralarında buraya gelerek arkadaşa, 'Bizi patron gönderdi' demiş. Bekçi de yetkilinin yanına gitmiş, bunlar bu sırada malzemeleri yüklemişler. Arkadaş 'Bunlar hırsız, bu saatte işçi gelmez' demiş. Bu sırada malzemeleri almışlar, kaçmışlar. Baret var, yelek var, üzerlerinde maskeleri varmış. Çaldıkları malzeme kolon yapımında kullanılan tahtadır, 15 adet çalmışlar. Farkına varmışlar ama bunlar kaçmışlar" dedi.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

İnşaat alanındaki hırsızlık anları güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde inşaat alanına panelvan minibüs ile gelen şüpheliler aracın arka kapılarını açıyor. Bu sırada şüphelilerden biri aracın arkasında dururken diğerinin de inşaat alanındaki işçi ile konuştuğu ve yerdeki hortumla aracı yıkadığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise şüphelilerden biri, işçi ile konuştuktan sonra diğer çalışanların geldiğini fark ederek minibüsle inşaattan uzaklaşıyor. İşçilerden birinin ise hırsızları sopa ile kovaladığı görülüyor.