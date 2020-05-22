SON DAKİKA
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 4 BİN 276'YE YÜKSELDİ!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 22 Mayıs 2020 17:31

Akılalmaz olay! Kaza yerinde polis ekiplerine saldırı!

Hakkari- Van kara yolunda meydana gelen kazaya müdahale etmek için olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarınca olanlar oldu.

Akılalmaz olay! Kaza yerinde polis ekiplerine saldırı!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Hakkari- Van karayolu üzerinde meydana geldi. Tahir Ege (58) yönetimindeki 36 FL 759 plakalı kamyonet, park halindeki TIR'a çarptı. Araç, çarpmanın etkisiyle TIR'ın altına girerken, araç sürücüsü Ege, araçta sıkıştı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112, AFAD, İtfaiye ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan Ege, iş makinesinin yardımıyla bir saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkartılıp ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

 
Bu arada, kaza yerinde yol güvenliğini alan polis ekipleri, toplanan kalabalığa yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı uyarısında bulununca saldırıya uğradı. Olay yerine gelen Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Polisleri, toplanan kalabalığı dağıttı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
kaza , hakkari , sosyal mesafe
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM