Akıllara durgunluk veren olay: Gelin ve damadın etrafında drift yaptı!

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde gelin ve damadın etrafında otomobille drift yapan maganda tepki çekti.

Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, otomobil, gelin ve damadın etrafında ‘drift’ diye tabir edilen yanlama hareketini yaptı.

Sürücü, dakikalarca çiftin etrafında dönerek adeta terör estirirken kendilerinin şov olarak gördüğü magandalık olayı izleyenlere ‘yok artık’ dedirtti. O anlar ise sokaktan geçmek isteyen bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Görüntülerde, otomobilin gelin ve damat etrafında drift yapması, damadın el işaretleriyle otomobilin dönmesini istemesi yer alıyor.