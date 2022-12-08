Aksaray'daki kaza sonrası belediye başkanına tutuklama

Aksaray'da Akıncılar Beldesi Belediye Başkanı İsmet Ç., karıştığı ölümlü trafik kazası sonrası tutuklandı.

Aksaray'da ölümlü trafik kazasına karışan Adıyaman'ın Kahta ilçesi Akıncılar Beldesi Belediye Başkanı İsmet Ç., tutuklandı.

Trafik kazasının ardından yaralı olarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ç.'nın tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şambaz Ç. idaresindeki 60 TG ... plakalı otomobil, Aksaray-Adana kara yolunun 27. kilometresinde Ç. kontrolündeki 06 DC .... plakalı otomobille çarpışmış, sürücü Ç. hayatını kaybetmişti.



Kazada, Ç. ile diğer araçtaki Kazım ve Şaban Ç. da yaralanmıştı.