Aldığı cezayı eşi ve sevgilisine ''hediye'' etti

Yeni Asır gazetesinden Metin Burmalı'nın haberine göre, İzmir'de kendisini aldatan eşi Bülent E.'nin sevgilisi Cansu K.'yi 3 kurşunla vurarak ağır yaralayan ve 22 yıla kadar hapsi istenen taksi durağı sahibi Nebahat E. (30), olayın teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı 14 yıl hapis cezası aldı.

'DUR YAPMA' DEDİ AMA

Suçu haksız tahrik altında işlediği için cezasında indirim yapılarak 7 yıla düşürülen Nebahat E.'ye, ruhsatsız silah taşıma suçundan da 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Toplam 9 yıl 8 ay hapis yatacak olan Nebahat E., son sözleri sorulduğunda eşi ve yasak aşkına dönerek, "Bu ceza hediyem olsun" dedi.

Ödemiş'te geçen yıl 22 Aralık'ta taksi durağı işleten 3 çocuk annesi Nebahat E., işyerinde temizlik yaparken bulduğu elektrik faturasından eşinin yasak aşk yaşadığı ve bir çocuk sahibi olduğu 23 yaşındaki Cansu K.'nin evine gitmişti.

Nebahat E., öteki kadın Cansu K.'ye çocuğunun gözü önünde 'Dur yapma' demesine rağmen 3 el ateş edip ağır yaralamıştı.

ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Ölümden dönen Cansu K. avukatı Efe Alper aracılığı ile şikayetçi olmuştu.

Tutuklu sanık Nebahat E. hakkında dava açılarak, 22 yıla kadar hapsi istenmişti.