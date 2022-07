Alkollü taksi yolcusu taksiyi kaçırıp ortalığı savaş alanına çevirdi

Manisa'da alkollü olarak bindiği takside, taksi sürücüsünü darp eden zanlı, taksinin direksiyonuna atlayıp kaza yaptı. Görüntüler kameralara yansırken, taksi sürücüsü zanlının serbest kalmasına isyan etti.

Manisa'da, taksici sürücüsü A.H. (47), tartıştığı alkollü müşterisi A.T. D. (34) tarafından ısırılarak, darbedildi. Daha sonra taksinin direksiyonuna geçen A.T. D., araçla kaldırıma çıkarak ağaca çarptı.



Olay, önceki gün saat 01.30 sıralarında, İstanbul-İzmir karayolu Yunusemre ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, taksici A.H., 45 T 0164 plakalı aracıyla Merkez Efendi Devlet Hastanesi önünden, biri kadın iki yolcu aldı. İzmir'e gitmek üzere yolan çıkan A.H. ile müşterisi A.T. D., arasında tartışma çıktı.



Mimar Sinan Bulvarı üzerinde aracını yolun sağına çeken A.H.'a, müşterisi A.T. D. saldırmaya başladı. A.T. D., A.H.'ı başı, boynu ve kollarından ısırdı. Ardından saçlarından sürükleyerek taksiden indirdi.

Yere düşen A.H.'a tekme ve yumruk atmayı sürdüren öfkeli saldırganı çevredekiler güçlükle engelledi. Vatandaşların elinden kurtulan A.T. D., bu kez taksiye binerek çalıştırdığı araçla kaldırıma çıkarak ağaca çarptı.



Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, A.T. D.'yi etkisiz hale getirip, gözaltına aldı. 1.70 promil alkollü olduğu ortaya çıkan A.T. D., ifadesinde, taksimetrenin fazla yazması nedeniyle A.H.'ı darbedip, ısırdığını söyledi. A.T. D., ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan taksici A.H. ise boynu, kolları ve kafasında ısırılma sonucunda oluşan yaralar sebebiyle tedaviye alındı. A.H., tedavisinin ardından taburcu edildi.

'MAALESEF BANA BUNU YAPAN ADAM SERBEST KALDI, BENİM ÇOK ZORUMA GİDİYOR'

Yaşadıklarını anlatan A.H., "Saçlarımı yakaladı vites kutusuna doğru eğdi ve ısırmaya başladı. Başımdan kan boşalmaya başladı. Çok acı çektim. Saçlarımı öyle bir çekiyordu ki kafa derim yüzüldü sandım, öleceğimi sandım. Daha sonra polisler ve ambulans geldi. Beni hastaneye götürdüler. Başıma 3 dikiş atıldı. Boynumda ısırıklar var. Kollarım yaralandı. Bu adamın cezalandırılması için ölmem mi gerekiyordu?



Manşetlere bir taksici cinayeti haberi daha mı çıkması gerekiyordu. Maalesef bana bunu yapan adam serbest bırakıldı. Bu benim çok zoruma gidiyor. Bu saatten sonra ben mesleğimi yapabilecek miyim, ondan da emin değilim. Psikolojim bozuldu, travma geçiriyorum. Belki bu saatten sonra taksicilik de yapamayacağım" diye konuştu.

DHA