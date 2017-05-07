Alt geçitte kadın öğretmene iğrenç taciz !

Konya'da bir kadın öğretmene, hızlı tren alt geçidinde cinsel organını gösterdiği öne sürülen 37 yaşındaki E.S.,gözaltına alındı.Suçlamayı kabul etmeyen E.S., polise verdiği ilk ifadesinde ”Alkollüydüm, hatırlamıyorum” dedi.

Olay, geçen 22 Nisan günü saat 21.45 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Hacı Kaymak Mahallesi Demiryolu Caddesi’nde bulunan hızlı tren alt geçidinde meydana geldi. Bir dershanede çalışan 26 yaşındaki İ.G.,evine doğru gitmek için alt geçitten geçerken, iddiaya göre bisikletli bir kişi yanından geçerken cinsel organını gösterip, hızla uzaklaştı. Bunun üzerine İ.G. de yakında polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Şikayet üzerine harekete geçen polis, alt geçit ve şüphelinin kaçtığı güzergahtaki güvenlik kamera kayıtları inceleme altında aldı. Şüphelinin kimliğini belirlemek için kaçış güzergahındaki esnaf ve mahalle sakinlerinden yaklaşık 1000 kişiyle görüştü. Polis, yaptığı çalışma sonucu tacizci olduğu ileri sürülen kişinin bir restoranda çalışan evli E.S. olduğunu belirledi.

”ALKOLLÜYDÜM, HATIRLAMIYORUM”

Polis,dün akşam saatlerinde şüpheliyi yakalamak için alt geçidin bulunduğu bölgedeki Şeker Mahallesi’ni evine gitti. Ancak, evinde bulamadı. Araştırmasını derinleştiren polis, şüpheli E.S.’nin işyerinden çıkıp otobüsle evine gitmek üzere olduğunu belirledi. E.S. otobüsten indiği durakta gözaltına alındı.

Taciz suçundan daha önce poliste kaydı bulunan ve suçlamayı kabul etmeyen E.S.’ninilk ifadesinde, ”Altgeçitten geçtiğimi biliyorum. Bir kadını da hatırlıyorum. Alkollüydüm, sonrasını hatırlamıyorum" dediği ifade edildi. Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin polisteki sorgusu sürüyor.