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  1. 16 Nisan 2017 16:50

Ankara'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Ankara'da bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü 4 kişi yaraladı.

Ankara'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
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Ankara'daki bir kafede, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga yaşandı. Çıkan kavgada, 1 kişi hayatını kaybederken, biri ağır 4 kişi yaralandı.

Aralarında husumet olan 2 grup arasında bir kafede silahlı kavga çıktı. Silahlar patlayan kafede 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

Olay, Ankara'nın Çankaya İlçesi'ndeki Yıldızevler Mahallesi'nde bulunan 4'üncü Cadde üzerinde bir kafede meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti. biri ağır 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı.




DHA

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