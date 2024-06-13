  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Ankara'da yer yarıldı; 10 metrelik çukur oluştu

Ankara'da yer yarıldı; 10 metrelik çukur oluştu

Ankara'da yer yarıldı; 10 metrelik çukur oluştu
Güncelleme:

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir caddede meydana gelen göçük nedeniyle 10 metrelik çukur oluştu.

Ankara'da Yenimahalle ilçesi Süleyman Şah Caddesi’nde iddialara göre, altta biriken kanalizasyon suları nedeniyle yol çöktü.

10 metre derinliğe ve 4 metre genişliğe sahip çukur sebebiyle cadde araç trafiğe kapatıldı ve etrafında güvenlik önlemleri alındı. Ekipler tarafından yolda inceleme ve onarım çalışmaları başlatıldı

Olayla ilgili konuşan Efe Ahmetoğlu, “Sabah saatlerinde yolda çökme olmuş. Sebebini ilk başta anlamamışlar. Çöken bölge su çekmeye başlayınca sebebinin uzun zamandır arızalı olan kanalizasyon olduğunu öğrenmişler. Sanırım yolun tamamını kazıyacaklar. Toprağın altta ne kadar yumuşağını bilinmiyormuş. Patlayan kanalizasyon yıllar içerisinde alttan toprağı eritmiş. Ekipler çukurdan su çektikçe tekrar doluyor. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yok ama bu durum insanları sıkıntıya sokar” dedi.

İHA

Etiketler ankara yol çökmesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yasa delik çıktı: 150 TL'ye Türk vatandaşı oluyorlar Yasa delik çıktı: 150 TL'ye Türk vatandaşı oluyorlar Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili bir ifşa daha Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili bir ifşa daha Taylor Swift konseri depreme yol açtı Taylor Swift konseri depreme yol açtı Bayramda Bodrum'a Antalya'ya gidemeyen soluğu burada alacak Bayramda Bodrum'a Antalya'ya gidemeyen soluğu burada alacak Mezuniyet törenindeki ''kıyafetiniz uygun değil'' skandalına soruşturma Mezuniyet törenindeki ''kıyafetiniz uygun değil'' skandalına soruşturma Kredi kartı limitlerine yeni düzenleme geliyor Kredi kartı limitlerine yeni düzenleme geliyor Onu km'lerce yol da durduramadı: Hem kızını hem torununu katletti Onu km'lerce yol da durduramadı: Hem kızını hem torununu katletti Gören ''altın bedavaymış'' dedi: Bu değerli metal durdurulamıyor Gören ''altın bedavaymış'' dedi: Bu değerli metal durdurulamıyor Rize'de balık tutarken ayıyla karşılaştılar; o anlar kamerada Rize'de balık tutarken ayıyla karşılaştılar; o anlar kamerada 63 yaşında, 37 yaş küçük eşinden hamile kaldı 63 yaşında, 37 yaş küçük eşinden hamile kaldı