Anne ve babasını öldüren sanıktan şoke eden ifade: ''Beni gaza getirdiler''

Konya'da emekli imam babası ve annesini tabancayla öldüren sanık hakim karşısına çıktı. Sanık, savunmasında, ''Bunu Allah emretti, ben de yaptım. Geçmişten gelen sorunlarım var. Arkadaşlarımdan başka bir olay nedeniyle tabanca aldım. Beni gaza getirdiler, o yüzden yaptım. Bana silahı temin eden arkadaşlarımdan da şikayetçiyim'' dedi.

Olay, 1 Haziran'da Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesi 74946 Sokak’ta bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi. 1'i erkek 3 çocuk babası H. ve eşi M.Ç.'den kızı N.Ü. haber alamadı. Bunun üzerine aynı mahallede oturan kayınpederine durumu anlattı. Kayınpederi de H. ve M.Ç.'nin oturduğu eve gitti. Kilitli olmayan kapıyı açıp eve girdiğinde Ç. çiftini kanlar içerisinde yatarken buldu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Ç. çiftinin tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Çiftin cansız bedenleri otopsi için Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından da mahalle mezarlığına defnedildi.

Olayın ardından gözaltına alınan oğulları M. Ç., anne ve babasını öldürdüğünü itiraf etti. Ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

‘BANA, 'SENİ EVLATLIKTAN REDDERERİM' DEMESİ ÇOK DOKUNDU’

Tutuklu M.Ç., 'Üst soy akrabayı öldürmek' suçun Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Bugün görülen duruşmaya tutuklu Ç. ve öldürülen çiftin kızları A.B., N.Ü. ve olayda hayatını kaybeden H.Ç.'nin annesi N.Ç. katıldı.

M.Ç., savunmasında arkadaşlarının gazına gelerek bu olayı yaptığını öne sürerek,

''Bunu Allah emretti ben de yaptım. Geçmişten gelen sorunlarım var. Arkadaşlarımdan başka bir olay nedeniyle tabanca aldım. Beni gaza getirdiler o yüzden yaptım'' dedi. Olaydan bir gün önce de babasıyla, kız isteme meselesi nedeniyle tartıştığını belirten Ç., ''Bana 'Seni evlatlıktan reddederim' demesi çok dokundu. Bu durum çocukluktan beri gelen bir sorun. Bana silahı temin eden arkadaşlarımdan da şikayetçiyim. Kendilerini kurtarmak için ifade verdiler" diye konuştu.

Duruşmaya katılan A.B. ile N.Ç., M.Ç.'den şikayetçi olurken, N.Ü. ise kardeşinden şikayetçi olmadı.

Mahkeme heyeti, Ç.'nin akıl ve ruh sağlığının yerinde olup, olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan sağlık raporu ile daha önce psikolojik tedavi gördüğü Konya Numune Hastanesi ile Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi süreçleriyle ilgili rapor istedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

DHA