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  4. Anne ve kızı asansörde ölü bulunmuştu: Komşuları gözaltında

Anne ve kızı asansörde ölü bulunmuştu: Komşuları gözaltında

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Manisa’da 48 yaşında bir anne ve 18 yaşındaki kızının cansız bedenleri yaşadıkları apartmanın asansöründe boğularak öldürülmüş halde bulundu.

Korkunç olay, Manisa'nın Salihli’nin Kocaçeşme Mahallesi 63 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bina sakinlerinden biri asansörle aşağıya inmek için asansörü çağırdı. Asansörün kapısını açınca 2 kişinin hareketsiz yattığını gören kişi hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri anne D.G. (48) ve kızı D.E.’in (18) hayatını kaybettiğini belirledi.

Anne kızın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden anne ve kızının cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından anne ve kızın cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Anne D.G.'in fabrika işçisi ve 3 çocuk sahibi olduğu, hayatını kaybeden kızının ise lise öğrencisi olduğu öğrenildi. 

Komşuları gözaltına alındı

Olayın ardından çok yönlü soruşturma başlatan Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı, anne ve kızının vücudunda herhangi bir yara ve kesici alet izinin yanı sıra havasızlık nedeniyle boğulduklarına dair bulguya da rastlamadı.

Savcılık cinayet şüphesi üzerine yoğunlaşırken, sabah saatlerinde uçakla Ankara’ya giden ve D.G.’in alt komşusu olduğu öğrenilen A.Y. akşam saatlerinde gözaltına alındı. Çiftçilikle uğraştığı öğrenilen A.Y’nin Ankara’daki işlemlerin ardından Salihli’ye getirileceği öğrenildi.

İHA

Etiketler anne kız anne ve kızı asansörde öldürüldü cinayet kadın cinayeti gözaltı manisa
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