Antalya'da feci kaza: Yaralılar var

Antalya’nın Alanya ilçesinde düğünden dönen ailenin içinde bulunduğu araç, önce yağmursuyu tahliye kanalına, ardından da ağaca çarparak ters döndü. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesine bağlı Uzunlar Mahallesi Ada Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Konya’da bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra Alanya’ya dönmek için yola çıkan Nalinci ailesi, .. .. .. plakalı otomobil ile rampa aşağı indikleri sırada karşı şeride geçip, yolun solundaki yağmursuyu tahliye kanalına çarptı.

Kazanın etkisiyle araç, ağaca çarparak durabildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, araç sürücüsü Halit Nalinci ile otomobilde yolcu olarak bulunan kızı Sinem Nalinci ve 4 yaşındaki torunu Ayaz Çalıkoğlu yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan ve Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Sinem Nalinci ameliyata alınırken, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.