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Antalya'da kan donduran olay! 5. kattan poşetle aşağı attılar

Antalya'da kan donduran olay! 5. kattan poşetle aşağı attılar
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Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni doğan bir bebek evin penceresinden poşet ile aşağı atıldı. Gürcistan uyruklu anne ve kızı gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartmanın 5. katından poşet içerisinde yeni doğmuş bir bebeğin düştüğünü görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince yapılan kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Anne ve kızı gözaltında
Soruşturma başlatan jandarma, ismi öğrenilmeyen Gürcü uyruklu anne ve kızını gözaltına aldı.

Bebeğin kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

AA

Etiketler antalya bebek poşet
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