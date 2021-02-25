Antalya'da kuyuda erkek cesedi bulundu!

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'ndeki boş arazide bulunan kireç kuyusu içinde bir erkeğin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekiplerine yapılan kontrollerde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yanında enjektör bulunan ceset, inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol