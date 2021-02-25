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  4. 25 Şubat 2021 18:23

Antalya'da kuyuda erkek cesedi bulundu!

Antalya Muratpaşa'da boş arazideki kireç kuyusunda erkek cesedi bulunurken polis ekipleri olay yerine sevk edild.

Antalya'da kuyuda erkek cesedi bulundu!
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Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'ndeki boş arazide bulunan kireç kuyusu içinde bir erkeğin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekiplerine yapılan kontrollerde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yanında enjektör bulunan ceset, inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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