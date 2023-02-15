Arama kurtarma ekibini taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar var

Depremin vurduğu Malatya'da görev alan Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekibini taşıyan midibüs, Kırıkkale'de şarampole devrildi. Kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında, Kırıkkale- Kırşehir yolunun 31'inci kilometresinde meydana geldi. Malatya'dan dönen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BH 6693 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, depremin vurduğu Malatya'da görevli MEB AKUB ekibinden Gamze K. (27), Harun H. (30), Zekai Y. (50), Kübra D. (31), Aynur Nejla Y. (53), Mustafa A. (55), Bayram M. (49), Uğur K. (51), Fedai A. (48), Kadir T. (35), Osman B. (43), Çağlar Ç. (33) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA