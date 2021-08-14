Arife öğretmenin katili felç geçirdi

Kayseri'de 3 ay önce 26 yaşındaki Arife öğretmeni tabanca ile öldüren Tolga T. (29), omurilik zedelenmesine bağlı felç geçirdiği öğrenildi.

Olay, 20 Mayıs günü saat 09.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Taslak Sokak'ta meydana geldi. Rehberlik öğretmeni Arife Nur S., evden çıkışta kendisini bekleyen Tolga T. ile karşılaştı. Tolga T., daha önce de birçok kez arkadaşlık teklifinde bulunduğu S.'ye teklifini yineledi. S. yine olumsuz yanıt verince Tolga T., belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden S., kanlar içinde yere yığıldı. Ardından Tolga T., tabancayı kendi başına dayayıp, tetiği çekti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Arife Nur S.’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Tolga T. ise yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Arife Nur Sağıroğlu Yahyalı ilçesinde toprağa verilirken, katil zanlısı Tolga T., tedavisinin ardından 20 Haziran’da tutuklanarak cezaevine konuldu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENDİ

Tolga T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlanıp, Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Tolga T. hakkında, ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. T.'un, iddianamedeki ifadesine ise DHA ulaştı. Tolga T.'un ifadesinde, “Arife’yi 7-8 yıldır tanırdım. Kendisiyle uzun süredir birliktelik kurmak istiyordum. Olay günü yanına konuşmak için gittim. Hayatında başka biri olduğunu söyleyince bir anlık gaflet ile ateş ettim. Öldürmek için gitmedim” dediği öğrenildi.

ENTÜBE OLDU

Bünyan Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Tolga T.'nin, Arife öğretmeni öldürdükten sonra aynı tabanca ile başına ateş açarak intihara teşebbüs etmesi sonucu omuriliğinde oluşan hasar yeniden nüksetti. Fenalaşıp Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılan T.’nin omurilik zedelenmesine bağlı olarak felç geçirdiği belirlendi. Tolga T., entübe olarak hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkması beklenen Tolga T.'nin sağlık durumunu bildirir rapor, ilk duruşma öncesi mahkemeye ulaştı ve dava dosyasına girdi. DHA'nın ulaştığı raporda, Tolga T.'nin solunum yetmezliğinin devam ettiği, enfeksiyon parametrelerinin yüksek olduğu ve izolasyonu gerektiren dirençli enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tedavisinin takibinin gerektiği vurgulandı.

DHA