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Artvin'de dehşet: 3 kardeş tüfekle öldürüldü

Artvin'de dehşet: 3 kardeş tüfekle öldürüldü
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Artvin'in Şavşat ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kardeş pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Çavdarlı köyü Hozan Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. S.Y. adlı şahıs ile aralarında arazi anlaşmazlık bulunan komşuları H.Ç. (67), L.Y. (64) ve T.D. (59) isimli 3 kardeş arasında tartıştı.

Tartışma kavgaya dönünce S.Y., evinden aldığı pompalı tüfekle 3 kardeşe ateş etti. 3 kardeş hayatını kaybederken, S.Y olayda kullandığı silah ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İHA

Etiketler artvin arazi kavgası
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