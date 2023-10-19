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Atanamayan öğretmen çalıştığı inşaattan düşerek can verdi

Atanamayan öğretmen çalıştığı inşaattan düşerek can verdi
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Mersin’de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali Proje inşaatında çalışan 26 yaşındaki bir kişi yüksekten düşerek geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren işçinin öğretmen olduğu, atanamadığı için inşaatta çalıştığı öğrenildi.

Atanamadığı için Akkuyu Nükleer Santrali'nde bir süre önce işçi olarak çalışmaya başlayan 26 yaşındaki İngilizce öğretmeni, iş sahasında düşmesi sonrasında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), işçinin bugün sabah saatlerinde üç gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini duyurdu.

Etiketler Akkuyu Nükleer Güç Santrali Proje inşaatı Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi inşaat atanamayan öğretmen
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