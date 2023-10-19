Atanamayan öğretmen çalıştığı inşaattan düşerek can verdi

Mersin’de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali Proje inşaatında çalışan 26 yaşındaki bir kişi yüksekten düşerek geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren işçinin öğretmen olduğu, atanamadığı için inşaatta çalıştığı öğrenildi.

Atanamadığı için Akkuyu Nükleer Santrali'nde bir süre önce işçi olarak çalışmaya başlayan 26 yaşındaki İngilizce öğretmeni, iş sahasında düşmesi sonrasında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), işçinin bugün sabah saatlerinde üç gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybettiğini duyurdu. İlyas Bul..

26 yaşında, ataması yapılmayan ingilizce öğretmeni..

Mersin Gülnar Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışırken yüksekten düşerek beyin kanaması geçirmişti..

Dört gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.. pic.twitter.com/aVneJDAgjS — İSİG Meclisi (@isigmeclisi) October 19, 2023