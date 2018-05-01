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  4. 01 Mayıs 2018 14:33

Atla gezerken ölümden döndü !

Adana'da gezintiye çıkmak için kiraladığı atın üstünden düşen genç kız ağır yaralandı. Atın 13 yaşındaki sahibi gözaltına alındı.

Atla gezerken ölümden döndü !
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HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama programı için Kırşehir'den kente gelen özel güvenlik görevlisi Gizem Köseömür, kutlama etkinliğinden sonra 2 kardeşi ve arkadaşlarıyla birlikte kent turuna çıktı. İddiaya göre, Seyhan Nehri kıyısındaki bir AVM çevresinde at gezintisi yapıldığını gören Köseömür, 13 yaşındaki Mehmet E.'nin atını 5 liraya kiraladı.

Ata binen Köseömür bir süre gezdikten sonra at hırçınlaşarak genç kızı üzerinden attı. Yere düşen genç kız, atın çiftelerinin de hedefi olarak ağır yaralandı.



Genç kızın kardeşleri durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesini bekleyen gençler bu sırada gözyaşları içerisinde Köseömür'ün yüzüne su dökerek kendisine getirmeye çalıştı.

Genç kız ambulansla hastaneye kaldırılırken, atı kiraya veren Mehmet E. de polis tarafından gözaltına alındı. Polis tarafından el koyulan at ise Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesine bağlandı. Atı kiraya veren Mehmet E.'nin, "Ekmek davası için bu işi yapıyorum. Okul sonu at bindiriyorum 5 lira alıyorum" dediği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

at , adana
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