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  4. 29 Aralık 2018 11:24

Avanak Avni heykeli bulundu

Ünlü karikatürist Oğuz Aral'ın yarattığı karakterlerden Avanak Avni'nin 2 hafta önce Kadıköy'de çalınan heykeli bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken heykel belediye ekiplerine teslim edildi.

Avanak Avni heykeli bulundu
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Olay, 2 hafta önce Hasanpaşa Mahallesi, Kurbağalıdere Caddesi’nde gece saatlerinde meydana gelmişti. Ünlü Karikatürist Oğuz Aral’ın yarattığı karakterlerden biri olan Avanak Avni’nin heykeli, yerinden sökülerek çalınmıştı. Heykelin çalındığını fark eden belediye görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu heykeli çalan kişi tespit edildi. Yağma, hırsızlık, uyuşturucu, tehdit ve hakaretten sabıkası bulunan Gökmen T., yunus ekipleri tarafından dün akşam Şişli’de gözaltına alındı. Avanak Avni heykeli de Gökmen T.’nin otorduğu belirliten binanın girişinde bulundu.

Kadıköy Hasanpaşa polis merkezine getirilen şüpheli yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Bulunan heykel belediye ekiplerine teslim edildi.

DHA

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