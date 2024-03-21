Avukata sokak ortasında silahlı saldırı kamerada

Konya'da 37 yaşındaki genç bir avukat, sokak ortasında güpegündüz silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken silahlı saldırgan olay yerinden kaçmayı başardı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan avukat A.C. (37), bacaklarından yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, polis, kaçan saldırgan ve olaya karıştığı öne sürülen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Akşehir ilçesi Yarenler Mahallesi’nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası avukat A.C., evinden çıkıp otomobiline bineceği sırada sokaktaki manavın önünde bekleyen kimliği belirsiz kişi tarafından durduruldu. Şüpheli, A.C. ile kısa süreli konuşmasının ardından belinden çıkardığı tabancayla 5 el ateş etti. Bacaklarından yaralanan A.C., kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, A.C.’ı hastaneye götürdü.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarında yaptığı incelemede, saldırganların 2 kişi olduğunu ve gün içinde A.C.’ın oturduğu sitenin bahçesine girip çıktıklarını saptadı. Olay günü ise saldırganların otomobille sokaktan geçtiği, bir süre sonra içlerinden birinin geri dönerek A.C.’ı manav önünde beklemeye başladığı ve aracına yönelen A.C. ile konuştuktan sonra vurduğu tespit edildi.A.C.’ın ifadesinde saldırganları tanımadığını söylediği bildirilirken, polis şüphelileri yakalamak için çalışmasını sürdürüyor. (DHA)

DHA