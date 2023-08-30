Ayağına bastığı genci darbedip, palayla saldırdı!

Aksaray'da yolcu otobüsünde M.K. (29), ayağına bastığı için kendisini uyaran E.A.'yı (28) önce darbetti, otobüs durunca ise pantolonuna sakladığı pala ile saldırdı. Çenesinden, boynundan ve sırtından yaralanan genç tedavi altına alındı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Aksaray- Adana kara yolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul’dan Osmaniye’ye annesi V. A. ile giden E.A. yolculuk sırasında, otobüsteki M.K.'yi, ayağına bastığı için uyardı. Bunun üzerine M.K. ile kardeşi H.İ.K. (18) A.’ya saldırıp darbetmeye başladı. Otobüstekilerin araya girmesiyle kavga yatıştı. Otobüs kısa süre sonra bir tesiste mola verdi. Otobüsten inen E.A.’ya M.K., pantolonundan çıkardığı palayla saldırdı. Annesinin yanında çene, boyun ve sırtından yaralanan A., kanlar içinde kaldı. A., çağrılan sağlık görevlileri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaklaşık 60 santim olan palayı ele geçirdi. M.K.ve kardeşi H.İ.K.'yi gözaltına alındı.

'MOLADA PALAYLA SALDIRDI'

Hastanede yaşadığı olayı anlatan V.A., "İstanbul’dan Osmaniye’ye kız kardeşimin düğününe gitmek için yola çıktık. Normal yolculuk yaparken adam gitti, geldi. Önce muavin ve şoförle tartıştı. Daha sonra oğlumun ayağına basmış. Bunun üzerine oğlum kendisini uyardı. Oğlum, 'Neden yerinde oturmuyorsun ayağıma basıyorsun' dedi. O esnada hemen saldırdı. Orada saldırınca otobüsü durdurdular ve ayırdılar. Ondan sonra mola vermek için indik. İner inmez 'gel burada kapışalım' diyerek kocaman bir pala ile saldırdı ve oğlumu yaraladı. Bacağından çıkarttığı palayı sallamaya başladı. Türkiye’de yolculuk yaparken bile palayla geziliyorsa başka bir şey demiyorum" dedi.

Gözaltına alınan kardeşlerden H.İ.K., palayla saldıranın ağabeyi olmasına rağmen kendini görüntüleyen basın mensuplarına, "Beni güzel çek. Canım istedi bıçakladım" dedi.

DHA