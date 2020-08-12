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  4. 12 Ağustos 2020 17:41

Aydos Ormanı'nda 4 farklı noktada yangın

İstanbul'da bulunan Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. İstanbul Valiliği, ormanın 4 farklı noktasında yangın başladığını duyurdu.

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Aydos'ta ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın çıktığı yangına itfaiye ve orman ekipleri yerden müdahale ederken, bir helikopter de havadan yangını söndürmeye çalışıyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ: 4 FARKLI NOKTADA YANGIN ÇIKTI
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Aydos Ormanı'nda 4 farklı noktada yangın çıkmıştır." denildi.

Orman yangınının 4 farklı noktadan başlaması sabotaj ihtimalini akıllara getirdi. 

DHA

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