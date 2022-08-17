  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bakan Soylu ''Bu topraklarda artık her mevsim bahar'' diyerek paylaştı

Bakan Soylu ''Bu topraklarda artık her mevsim bahar'' diyerek paylaştı

Bakan Soylu ''Bu topraklarda artık her mevsim bahar'' diyerek paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörden temizlenen Tunceli Munzur Dağı'nın insansız hava aracı ile çekilen görüntülerini paylaşıp, "Bu topraklarda artık her mevsim bahar, her mevsim huzur hüküm sürüyor" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İHA’ların kamerasından Tunceli Munzur'da sıradan bir gün. Şu koyunların dağlarda otlamasına bak hele... Bu topraklarda artık her mevsim bahar, her mevsim huzur hüküm sürüyor" dedi.

Bu topraklarda artık her mevsim bahar

Etiketler süleyman soylu terör tunceli munzur koyunlar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
MasterChef Türkiye'de gergin gece! Yarışmacı fena yakalandı
AK Parti kulislerinden dikkat çeken iddia: ''Sorumlusu Bakan Nebati'dir!''
Kredi ya da nakit avans çekeceklere kritik uyarı
Ünlü anketçi canlı yayında Mansur Yavaş bombasını patlattı: ''İlla ben aday olacağım!''
Hükümetin adımı sonrası İslam Memiş uyardı: ''Bu fiyata sakın almayın!''
Yıllardır şifalı diye içiyorlardı; bakın ne çıktı!
WhatsApp'tan tüm sırlarımız ortaya dökecek güncelleme
WhatsApp mesajları ele verdi, fuhuş çetesi lideri bakın kim çıktı!
Türk'e ''imkansız'' de, koy çayını, al çekirdeğini otur izle
Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar evlendi