Bakan Yerlikaya duyurdu! 5 şehidin sorumlularından 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Tunceli'de düzenlenen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi. ’Rojhat Dilman’ kod adlı Adem Gürel ile ’Şoreş Dilok Cilo’ kod adlı Ahmet Karaboğa'nın, 2 asker, 1 jandarma, 1 polisimizin şehit edilmesinden sorumlu teröristler olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda farklı terör eylemine katılan ve 2 asker, 1 jandarma, 1 polisimizin şehit edilmesinden sorumlu teröristler ’Rojhat Dilman’ kod adlı Adem Gürel ile ’Şoreş Dilok Cilo’ kod adlı Ahmet Karaboğa, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi."

Bakan Yerlikaya, paylaşımında ayrıca operasyona ilişkin görüntülere yer verdi.