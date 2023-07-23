  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bakan Yerlikaya duyurdu! 5 şehidin sorumlularından 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya duyurdu! 5 şehidin sorumlularından 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya duyurdu! 5 şehidin sorumlularından 2 terörist etkisiz hale getirildi
Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Tunceli'de düzenlenen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi. ’Rojhat Dilman’ kod adlı Adem Gürel ile ’Şoreş Dilok Cilo’ kod adlı Ahmet Karaboğa'nın, 2 asker, 1 jandarma, 1 polisimizin şehit edilmesinden sorumlu teröristler olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda farklı terör eylemine katılan ve 2 asker, 1 jandarma, 1 polisimizin şehit edilmesinden sorumlu teröristler ’Rojhat Dilman’ kod adlı Adem Gürel ile ’Şoreş Dilok Cilo’ kod adlı Ahmet Karaboğa, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi."

 Bakan Yerlikaya, paylaşımında ayrıca operasyona ilişkin görüntülere yer verdi.

Etiketler terör terörist sorumlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'ın sözleri sonrası yeniden gündemde: İşte emekliye seyyanen zam için konuşulan tarih
Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Artvin'de Temmuz ayında kar topu keyfi
Üstsüz pozları ile gündeme gelen Nesrin Cavadzade'yle ilgili bomba iddia
Korku dolu anlar: Tramvayda bıçaklı saldırı kameralara yansıdı
Yerinde Dönüşüm Projesi'ne yapılan başvuru sayısı belli oldu
Titanic'i aratmayan görüntüler! Bebek'te iskele çöktü, onlarca kişi denize düştü
İlginç anlar: İETT otobüsünde dans ve eğlence kamerada!
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem