Bakanlık açıkladı: Bu yıl Eren operasyonlarında 82 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şehit Eren Bülbül'ün anısına başlatılan Eren operasyonlarında bu yıl 82 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şehit Eren Bülbül'ün anısına başlatılan Eren operasyonlarında bu yıl 82 terörist etkisiz hale getirildiği. 720 sığınak, mağara ve deponun ise imha edildiği bilgisi paylaşıldı.