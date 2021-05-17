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Baraja düşerken otlara tutunarak hayatta kaldı

Manisa’da baraj duvarına oturmak isteyen iki gençten biri düşerek suda kaybolurken diğeri otlara tutunarak hayatta kaldı.

Manisa’da baraj duvarına oturmak isteyen iki gençten biri kayıp düşerek hayatını haybetti, onu kurtarmak isterken kayan arkadaşı ise otlara tutunmayı başararak hayatta kaldı. Olay, Sarıgöl ilçesindeki Afşar Barajı’nda yaşandı. 16 yaşındaki Mehmet Çömlekçi ile arkadaşı Hüseyin Yılmaz baraj kenarına gezintiye gitti. Dengesini kaybeden Çömlekçi, baraj gölüne düşerek kayboldu. Arkadaşını kurtarmak isteyen Hüseyin Yılmaz ise suya düşerken kenarda bulunan otlara tutundu. Eğimli duvarda dakikalarca bekleyen genç, botla kurtarıldı. Ekipler göle düşen Mehmet Çömlekçi'nin cansız bedenine ulaştı.

Etiketler baraj düşme ot
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