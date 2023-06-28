Bayram günü 'platonik aşık'' cinayeti! Bir kadın daha öldürüldü

Adana’da bir kişi aynı iş yerinde çalıştığı platonik aşık olduğu genç kadını tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdi.

Nişanlı olduğu öğrenilen S.E.’a platonik aşk besleyen R.S., bir süre sonra yanında getirdiği tabancayla henüz bilinmeyen bir nedenle dehşet saçtı. Tabancayla S.E.’ı vuran R.S., aynı silahla kendine de ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri R.S. ve S.E.’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada tatlıcı önüne gelen S.E.’ın yakınları gözyaşları dökerek fenalık geçirdi.

2 gencin cesedi polisin incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA