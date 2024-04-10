Bayram namazını kılarken hayatını kaybetti

Bursa'da bayram namazı kılmak için gittiği camide kalp krizi geçiren 70 yaşındaki adam, hayatını kaybetti.

İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki Hüdai Camisi'ne bayram namazı kılmak giden E.B., hutbe sırasında fenalaştı. Oturduğu yerde yığılıp kalan B.'ye, ilk müdahaleyi cami cemaati yaptı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen E.B.'ye kalp masajı yaptı; o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Duran kalbi çalıştırılan B., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

DHA