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Belediye başkanının makam odasında silahlı saldırı

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Sapanca Teleferik Yönetim Kurulu Üyesi B.Ö., Sapanca Belediye Başkanı'nın makam odasında uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Olay, Sapanca Belediyesi Başkanlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sapanca Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi B.Ö., Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen’in yanına gitti.

Makam odasında toplantı halinde oldukları esnada B.Ö., silahlı saldırıya uğradı. B.Ö.’nün, daha önceden teleferik konusuyla alakalı kendisinden haraç istediği ve mahkemelik oldukları öğrenilen E.Ö. tarafından vurulduğu iddia edildi. Makam odasında bacağından vurulan B.Ö., acı içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Durumun haber verilmesi üzerine Sapanca Belediye Başkanlığı makam odasına sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan B.Ö. hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İHA

Etiketler sapanca belediyesi makam odası silahlı saldırı
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