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Belediye otobüsünde panik! Şoförün dikkati faciayı önledi

Belediye otobüsünde panik! Şoförün dikkati faciayı önledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs, içindeki 45 yolcuyla seyir halindeyken, motor kısmından yanmaya başladı. Şoförün dikkati sayesinde, faciadan dönüldü.

Olay, çarşamba günü, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında meydana geldi. Dicle Üniversitesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında sefer yapan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait 21 BS 758 plakalı otobüs, motor kısmından yanmaya başladı.

 Şoför Mahmut Sincar'ın kontrol amaçlı yol kenarına çektiği aracın arka kısmı, alev aldı. Sincar, otobüsün tüm kapılarını açarak, 45 yolcuyu indirdi. Kısa sürede otobüsün büyük bölümünü saran alevler, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

 Otobüs, kullanılamaz hale gelirken, şoförün dikkatiyle olası facia önlendi. Otobüste yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA

Etiketler belediye otobüsü yangın motor
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