Berfin'e kabusu yaşatan psikopatın cezası belli oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, eski erkek arkadaşının asit türü sıvı atması sonucu yüzünün bir bölümünü yanan, sağ gözünü kaybeden ve geçirdiği ameliyat sonucu göz kapakları ile dudağı yeniden yapılan Berfin Özek (20), sanığın 'öldürme kastının olmadığı'na dair hazırlanan mütalaaya tepki göstermişti.

Özek, "Bir sonraki mahkemede 'benim yerimde sizin kızınız olsaydı' diyeceğim" demişti.

CEZASI BELLİ OLDU

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Berfin Özek'e asitli saldırıda bulunan eski erkek arkadaşı 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

15 Ocak günü Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Buluttepe Mahallesi 390. Sokak’ta meydana geldi. Okuldan çıkıp evine doğru giden Berfin Özek’in yüzüne, yolunu kesen eski erkek arkadaşı tarafından yakıcı bir sıvı atıldı. Genç kadının boynundan aşağısı tamamen yanarken saldırgan da kaçmıştı.

Çevredeki vatandaşların sağlık ekiplerini çağırması üzerine genç kadın hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edilen kadının yüzünün ve boynundan aşağısının tamamen yandığı belirlenmişti. Özek tedaviye alınırken saldırgan tutuklanmıştı.

Asidin etkisiyle yüzünün büyük kısmı yanan, sağ gözünü kaybeden, diğer gözünde kısmen görme kaybı olan Özek'in ameliyat masrafları, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel hastane tarafından üstlenilmişti.

Sanıkğın "kasten öldürmeye teşebbüs"ten müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada savcılık, "kasten yaralama" suçundan mütalaa hazırlamıştı.



Bugün görülen davada zanlı 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.