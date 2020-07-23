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  4. 23 Temmuz 2020 18:35

Beşiktaş'ta denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti

Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Hayrettin İskelesi Sokak’ta serinlemek için denize giren Ayhan Demirezen (50), boğularak hayatını kaybetti.

Beşiktaş'ta denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti
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Sinanpaşa Mahallesi Hayrettin İskelesi Sokak’ta yüzmek için denize girdiği düşünülen Ayhan Demirezen (50), suda çırpınmaya başladı. Çevredekiler tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine deniz polisi, kıyı emniyeti, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Deniz polisi ve kıyı emniyeti tarafından denizden çıkarılarak Şehir Hatları Kadıköy Vapur İskelesine getirilen Demirezen, burada sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Müdahale sırasında vapur seferleri bir süre durduruldu.

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