Bir kadın cinayeti daha! Defalarca bıçaklayarak katletti

Geçen sene 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinin ardından Malatya'dan ayrılarak İzmir'e yerleşen bir çiftin evi kana bulandı. Bir kişi eşini defalarca bıçaklayarak katletti.

İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı Umut Mahallesi’nde yaşayan H.T. ile eşi İpek T., arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.T. mutfaktan aldığı bıçakla eşini defalarca bıçakladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, İpek T’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından polis merkezine gidip teslim olan H.T’nin, ilk ifadesinde eşinin psikolojik sorunları olduğunu, tartışma esnasında eşinin kendisine saldırdığını ve olayın bu şekilde gerçekleştiğini iddia ettiği öğrenildi.

Öte yandan, çiftin geçen yıl 6 Şubat’ta meydana gelen depremin ardından Malatya’dan İzmir’e taşındıkları, 2 çocukları olduğu ve çocuklarından birinin İstanbul’da üniversite okuduğu öğrenildi.

AA