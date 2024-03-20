  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bir kadın cinayeti daha! Defalarca bıçaklayarak katletti

Bir kadın cinayeti daha! Defalarca bıçaklayarak katletti

Bir kadın cinayeti daha! Defalarca bıçaklayarak katletti
Güncelleme:

Geçen sene 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinin ardından Malatya'dan ayrılarak İzmir'e yerleşen bir çiftin evi kana bulandı. Bir kişi eşini defalarca bıçaklayarak katletti.

İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı Umut Mahallesi’nde yaşayan H.T. ile eşi İpek T., arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.T. mutfaktan aldığı bıçakla eşini defalarca bıçakladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, İpek T’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından polis merkezine gidip teslim olan H.T’nin, ilk ifadesinde eşinin psikolojik sorunları olduğunu, tartışma esnasında eşinin kendisine saldırdığını ve olayın bu şekilde gerçekleştiğini iddia ettiği öğrenildi.

Öte yandan, çiftin geçen yıl 6 Şubat’ta meydana gelen depremin ardından Malatya’dan İzmir’e taşındıkları, 2 çocukları olduğu ve çocuklarından birinin İstanbul’da üniversite okuduğu öğrenildi.

AA

Etiketler kadın cinayeti depremzede eşi tarafından öldürüldü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdal Beşikçioğlu da mal varlığını açıkladı Erdal Beşikçioğlu da mal varlığını açıkladı Akaryakıtta tek fiyat, tek isim dönemi başlıyor Akaryakıtta tek fiyat, tek isim dönemi başlıyor Tapuda bu detaya dikkat! O evler için yıkım kararı bile çıkabilir Tapuda bu detaya dikkat! O evler için yıkım kararı bile çıkabilir Meteoroloji uyarmıştı; çığ düştü, ekipler alarm durumuna geçti Meteoroloji uyarmıştı; çığ düştü, ekipler alarm durumuna geçti Anahtar teslim töreninde ilginç anlar: Depremzede ''görmedik'' dedi AK Partili Kirişçi müdahale etti Anahtar teslim töreninde ilginç anlar: Depremzede ''görmedik'' dedi AK Partili Kirişçi müdahale etti MİT, nokta operasyonun görüntülerini paylaştı MİT, nokta operasyonun görüntülerini paylaştı Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için yağmur ve kar uyarısı Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için yağmur ve kar uyarısı Marmara'da deprem! İstanbul, Bursa ve Yalova sallandı Marmara'da deprem! İstanbul, Bursa ve Yalova sallandı MHP'den dikkat çeken Erdoğan hamlesi MHP'den dikkat çeken Erdoğan hamlesi İstanbul'da korkunç kaza: Otobüs durağına çarparak takla attı İstanbul'da korkunç kaza: Otobüs durağına çarparak takla attı