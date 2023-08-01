Bir kadın daha katledildi! Polis eşi tutuklandı

Son kadın cinayeti haberi Çorum'dan geldi... Boşanma aşamasında olan bir çocuk annesi 35 yaşındaki genç kadın, başından ve göğsünden vurulmuş halde yol kenarında ölü bulunurken, genç kadının polis memuru olan eşi tutuklandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde boşanma aşamasındaki 1 çocuk annesi G.A. (35), başından ve göğsünden vurulmuş halde yol kenarında ölü bulundu. Olayla ilgili yapılan incelemede polis memuru olan eşi M.A., şüpheli olarak gözaltına alındı.

Olay, Sungurlu ilçesine bağlı Demirşeyh Köyü yolu Topaktaş mevkisinde meydana geldi. Köye yakın çalılık alanda hareketsiz yatan kadını görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından ve göğsünden vurulan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan inceleme öldürülen kadının 1 çocuk annesi G.A. olduğu tespit edilerek, ailesine haber verildi. Yakınları sinir krizi geçirirken, G.A.'nın polis memuru olan eşi M.A ile boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olaydan sonra kayıplara karışan ve Samsun’da polis memuru olarak görev yaptığı belirten eşi M.A.'yı, Samsun’un Havza ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

A., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Sungurlu Adliyesi'ne sevk edildi. M.A.'nın ifadesinde eşiyle piknik yapmaya gittiklerini belirterek, "Daha sonra konuştuk. Ama ben yapmadım. Olayı hatırlamıyorum" dediği belirtildi. A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

G.A.’nın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.