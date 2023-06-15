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Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında silah çekti

Boşanma aşamasındaki eşine sokak ortasında silah çekti
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Kocaeli’de yaşanan olayda bir kişi boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşinin önünü kesip, sokak ortasında silah çekti.

Oda tv’de yer alan habere göre; Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Darıca ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi Kuştepe Caddesi Şehit Yakup Gitmez Sokak’ta yaşanan bir olayda, yabancı uyruklu kadın olan E.Y.Ş., evliliklerinin sona ermesi için boşanma davası açmaya karar verdi. Bu süreçte, kendisini rahatsız eden S. Ş. hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Akşam saatlerinde market alışverişi sonrası evine giderken bir erkek arkadaşıyla birlikte olan E.Y.Ş., boşanma aşamasındaki eşi S. Ş. tarafından sokak ortasında silahla tehdit edildi. Bu korkunç olay, cep telefonuyla kaydedilen bir videoya yansıdı.

Videoda, S. Ş.’nin E.Y.Ş.’yi zorla arabaya bindirmeye çalıştığı, küfürler edip ölümle tehdit ettiği görüldü. Dikkat çekici bir şekilde, S. Ş.’nin yüzünü gizlemek için cerrahi maske takmaya çalıştığı da görüntülerde yer aldı. Olay yerinden uzaklaştıktan sonra E.Y.Ş., polise başvurarak şikayette bulundu. Polis, şikayet üzerine harekete geçti ve S. Ş.’yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Etiketler kadına şiddet boşanma aşamasındaki eş silah çekti
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