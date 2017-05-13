Bu fincanla kahve içmenin bedeli 55 bin lira

Kahramanmaraş'ta bir kuyumcu, 22 ayar altınla kaplayıp zümrüt taşlarla süslediği kahve takımını 55 bin liradan satışa çıkardı.

Kuyumculuk sektöründe İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alması nedeniyle "Altın Şehir" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş'ta, altın işleme işiyle uğraşan Hacı Öz'ün birbirinden farklı eserleri, görenleri büyülüyor.

Öz, "13. Ortadoğu Kahramanmaraş Altın Mücevher ve Gümüş Fuarı"na birçok farklı eserin yanı sıra altınla kaplayıp mücevherler ile bezediği kahve takımıyla katıldı. 2 fincan ve birer şekerlik ile tepsiden oluşan, etrafı 22 ayar altınla kaplanıp zümrüt taşlarla süslenen kahve takımı, fuarda yoğun ilgi görüyor.

Hacı Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürünü 22 ayar altından telkari sanatıyla 1 ayda el emeği göz nuruyla tamamladıklarını söyledi.

Telkari sanatının yanında zümrüt taşlarıyla çalışmayı taçlandırdıklarını dile getiren Öz, şunları kaydetti:

"Makinanın olmadığı bir el sanatını tercih ettik. 1 ay gibi bir süremizi aldı. Yaklaşık 300 gram ağırlığı geliyor. İki fincan, 1 şekerlik ve tepsiyle 55 bin liraya kahve içilir. Yani bu çalışmayla 55 bin liraya kahve içilir diyoruz. Bir çift gelecek 55 bin liraya bununla kahve içecek. Özel bir kahve içmiş olacaklar. Bir eşi benzeri daha belki de olmayacak. 'Kahvenin 40 yıl hatırı var' derler, bundan içersek o kahvenin hatırı ne kadar olur bilmiyorum. Artık yıl koymaya da gerek kalmaz zannediyorum. Ömür boyu unutulmaz bence."

Öz, fuarlar için bu tarz sanat eserleri yaptıklarını, gelen müşterilerin de dikkatini çektiğini vurguladı.