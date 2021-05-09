  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Burdur'da ilginç anlar! Çırılçıplak çatıda güneşlendi!

Burdur'da ilginç anlar! Çırılçıplak çatıda güneşlendi!

Burdur'da çatıda çırılçıplak dolaşan, bir süre sonra da kiremitlerin üzerine yatan 51 yaşındaki şahıs gözaltına alındı.

Olay, Konak Mahallesi Uğur sokak üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Bir erkeğin sokak üzerinde bulunan binanın çatısında çıplak şekilde dolaştığı, intihar etme olasılığı olduğu şeklinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

SAKLANIRKEN BULUNDU
Gelen ekiplerin çatıda aradığı çıplak kişi, saklanırken bulundu. İsminin H.A. olduğu anlaşılan erkek, kıyafetleri giydirildikten sonra sağlık kontrolü için ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne, buradaki işlemlerinin ardından da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Etiketler çıplak burdur güneş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Zam için tarih verildi
Baskın sonrası ilginç görüntüler: Fiziki tedavi yapıyorum
2. el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar artacak mı?
26 haftanın en hızlı yükselişi! Altın uçuşa geçti
Bugün Anneler Günü! En güzel Anneler Günü mesajları
CHP'den Soylu'ya Sedat Peker tepkisi: Beni kandırdılar mı diyeceksiniz?
Erdoğan: Türkiye Avrupa Birliği üyeliği konusunda kararlı
Uzman isim açıkladı! Koronavirüs temaslıları ne zaman korona testi yaptırmalı?
Ruhsar Pekcan için düğmeye basıldı: Yasal süreç başlıyor
Lüks yat sefasıı! Thodex'in CEO'su Fatih Özer bakın nerede saklanıyor!