Bursa’da fidye için kaçırılan 3 kişi kurtarıldı

Bursa’da ikisi kardeş 3 kişiyi kaçırıp 15 milyon lira fidye istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan beş zanlı tutuklandı.

AA’nın haberine göre Nilüfer ilçesindeki kendilerine ait işyerinden çıkan D.A. (23) ve D.A. (21) kardeşler, otomobile bindikleri sırada yanlarına M.A.B. (24), İ.H.Y (27), S.K. (24), Ö.O (25) ve B.S. (25) geldi.

Bu kişiler tarafından silah zoruyla indirilerek arka koltuğa oturtulan iki kardeş bu araçla götürüldü.

Şüpheliler, daha sonra D.A. ve D.A.’nın ortağı M.A.K.’nın (23) evine giderek onu da zorla araca bindirdi.

Bir süre sonra kardeşlerden küçüğünü farklı bir araca alan şüpheli İ.H.Y, onu bırakmalarının karşılığında diğer iki kişiden 15 milyon lira fidye istedi.

Dağlık alana götürülmeye çalışılan büyük kardeş ile M.A.K’nın bulunduğu otomobil, Eski Gemlik Yolu’nda Bursa Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine durduruldu.

Mağdurlardan biri polise kaçırıldıklarını söyleyince araçtakiler gözaltına alındı. Zanlıların ifadelerini alan polis, farklı bir yerde tutulan D.A.’yı da kurtardı.

Gözaltına alınan beş kişi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.