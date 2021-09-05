Bursa'da polisten kaçan sürücünün ölümüne sebep olduğu talihsiz kadının annesi konuştu

Bursa’da, plakası sahte olduğu için polisten kaçan sürücünün otomobille çarpıp ölümüne neden olduğu İrem'in annesi konuştu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde, geçen perşembe akşamı meydana gelen olayda, polis, plakasının sahte olduğu belirlenen otomobile, 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan otomobilin sürücü İsmail K., yoluna devam etti. Polisten kaçan sürücü K., İzmir Yolu Caddesi'nde, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle, yolda akaryakıt istasyonu girişinde bekleyen İrem Ö.'e çarpıp, demir korkuluklara vurarak durabildi. Kazada yaralanan İrem Ö. ile sürücü İsmail K. hastaneye kaldırıldı, otomobildeki K.'ın arkadaşı Ünal Bilici ise gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada, iki farklı sahte plaka, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve uyuştucu ele geçirildi. Ünal Bilici'nin 25 ayrı suç kaydı, sürücü İsmail K.'ın ise 6 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Adliyeye çıkarılan Ünal Bilici tutuklandı, sürücü İsmail K.'ın hastanede tedavisi devam ediyor.

İREM'DEN GERİYE DİPLOMA VE FOTOĞRAFLARI KALDI

Kaza sonrası Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İrem Ö., geçen cuma saat 10.00 sıralarında, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti ve aynı gün, Kestel ilçesi Alaçam Mahallesi'nde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. İrem'den geriye, iki yıl önce aldığı diploma, üniversitede yaptığı projeler ve çekilen fotoğrafları kaldı.

İrem Ö.'in, kaza öncesinde, yol kenarında, akşam yemeği için otomobiliyle gelecek olan arkadaşını beklediği öğrenildi. DHA muhabirlerine konuşan baba Mehmet Ö., kızının mimarlık eğitimi gördüğü üniversiteden iki yıl önce mezun olup, Bursa'da özel bir şirkette çalıştığını belirterek, “Eğer ölmeseydi, bugün ona sürpriz yapıp araba alacaktım. O da bana 2023 yılında piyasaya çıkacak yerli otomobilimiz TOGG almak istiyordu. Hayalleri yarım kaldı, ihmali olan herkesten şikayetçi olacağız" dedi.

İREM YARALIYKEN, 'ANNE SENİ SEVİYORUM' DEDİ

Kazayı, olaydan hemen sonra öğrendiğini söyleyen anne Zeynep Ö., "Biri, kaza yerinde kızımın telefonundan beni arayıp, 'İrem’in annesi misiniz?’ dedi, 'Evet' dedim. ‘Kızınız kaza yaptı, araba çarptı’ dedi. Sesini duymak istediğimi söyleyince, oradan seslenen İrem, 'Anne seni seviyorum’ dedi. Sonra yeğenimi aradım. Birlikte hastaneye gittik. Orada, sedyenin üzerindeydi. Bir oraya bir buraya götürüyorlardı. Kimse yoktu yanında. Bilinci yerindeydi, ‘Anne çok acıyor, iğneler de fayda etmiyor’ diyordu ama gitti işte. Ne yaşam dolu, ne eğlenceliydi. Çok başarılı bir kızdı, çok hayalleri vardı. Öldü yavrum. Her şey eksik kaldı. Nasıl geçecek bu hayat? Suçluların en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

İrem'in, stajyer avukat olan kardeşi Ahmet Ö. ise, bunca suç kaydı olan kişilerin nasıl dışarda olabildiğini sorgulayarak, "İrem, çok başarılıydı. Birçok hayali vardı. Biz, adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Bu, kız kardeşimi geri getirmeyecek ama en azından başkalarının canını koruyacak. İçimiz rahatlayacak” ifadelerini kullandı.