Bursa'daki bombalı saldırıda yeni gelişme

Bursa'da 20 Nisan'da cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırı düzenlenmiş, saldırıda infaz koruma memuru Cengiz Y. şehit olmuştu. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Bombalı saldırının failleri tutuklandı! Saldırı, 20 Nisan'da, Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında gerçekleştirilmişti. Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü MLKP üyesi Seda B. ve Dilek A. ile kuryelik yaptığı belirlenen Mehmet Mustafa U., Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığının ortak operasyonuyla İzmir'in Dikili ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

İnfaz koruma memuru Cengiz Y.'nin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştirilen 3 terörist geçtiğimiz günlerde Bursa'ya getirildi.

TUTUKLANDILAR

Olayla ilgili son gelişme olarak 3 terörist tutuklandı.